Com Vina, Ceará busca repetir triunfo do primeiro turno sobre o rival Fortaleza

O Ceará vai ter um reforço importante para enfrentar o Fortaleza neste domingo, às 20h30, no Castelão, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Suspenso na derrota para o Atlético Goianiense, o meia Vina voltará a figurar entre os titulares. O técnico Guto Ferreira poderá escalar a formação que considera ideal para buscar a reabilitação.

O treinador aguarda o departamento médico para saber se poderá levar como suplentes o volante William Oliveira e os atacantes Rick e Felipe Vizeu. A dupla ofensiva do duelo será formada por Léo Chú e Cléber.

"No primeiro turno nós fomos muito bem e eu tive a felicidade de acreditar numa jogada quase perdida e dar o passe pro Vina marcar o gol da nossa vitória naquele dia. Agora é um jogo diferente do primeiro turno, mas nós estamos preparados para ir em busca do resultado positivo", ressaltou Charles.

O volante lembrou do clássico pela sétima rodada do Brasileirão, quando o Ceará venceu por 1 a 0. No entanto, o Fortaleza levou a melhor no Estadual com dois triunfos (2 a 1 e 1 a 0), além do título, conquistado ainda sob o comando de Rogério Ceni. Agora o time está nas mãos de Marcelo Chamusca.

O Ceará entra no clássico buscando se aproximar da zona de classificação à Copa Libertadores. O time de Guto Ferreira tem 32 pontos e é o nordestino mais bem colocado do torneio.