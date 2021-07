Com Viña próximo do adeus ao Palmeiras, Abel Ferreira se diz 'satisfeito' com opções e elogia Renan

Com Matías Viña próximo da despedida, torcedores do Palmeiras estão na expectativa pela contratação de um novo nome para a lateral esquerda, mas o técnico Abel Ferreira não está tão preocupado com isso. Questionado, em entrevista coletiva, se teria indicado algum jogador da posição para a diretoria, o treinador disse que está satisfeito com as opções que tem em mãos e elogiou Renan, titular na vitória por 1 a 0 sobre a Universidad Católica, em partida que garantiu vaga nas quartas de final da Copa Libertadores.

“Sugeri o Renan, que fez uma grande partida. É isso que temos que valorizar, o trabalho dos jogadores, dos diretores da base, treinadores da base, a coragem que é preciso ter para apostar nesses jovens. Não sei se vai ser Jorge, Mané ou Joaquim, sei que vão ser nossos jogadores. Eu gosto de valorizar aquilo que tenho. Se vem ou não (o reforço), depois vemos, temos que parabenizar o Renan”, afirmou o português.

Com apenas 19 anos, Renan desbancou Esteves e Victor Luís para começar jogando a partida decisiva contra o time chileno. O jovem palmeirense pode jogar tanto na lateral esquerda quanto na zaga e já foi bastante aproveitado pelo técnico palmeirense. Um pouco mais velho que o versátil defensor, outro jogador que ganhou elogios de Abel foi Danilo, de 20 anos. O treinador pediu para a diretoria não negociar o meio-campista na próxima janela de transferências.

“É mais um jogador da base, quando chegamos não jogava, e essa equipe técnica teve coragem de meter a jogar juntamente com Zé Rafael. Fazem um bom casamento os dois. Já que estamos falando do Danilo, tenho de falar do Zé. O Danilo tem melhorado muito, focado nas tarefas, ouve muito. O que eu quero mesmo é que ele não saia e que fique conosco. Fique aí para a nossa diretoria. Fica aí uma manchete, um título que vocês gostam. Espero que esse jogador continue conosco durante muitos anos”, disse Abel, rindo.

Classificado à próxima fase da Libertadores, o Palmeiras vai decidir a vaga nas semifinais em dois clássicos contra o São Paulo, em datas entre os dias 10 e 19 de agosto ainda a serem definidas pela Conmebol. Neste sábado, o compromisso é no Allianz Parque, contra o Fluminense, pela 13ª rodada do Brasileirão.