Com vínculo até o final de 2017, Moisés já quer renovar com o Palmeiras

Apesar do assédio de outros clubes, o meia Moisés, um dos destaques do título do Palmeiras no Brasileirão, já pensa na renovação de seu contrato, que vai até dezembro de 2017. "É normal que apareçam sondagens e conversas. Não recebi nada oficial. Pretendo renovar com o Palmeiras por um longo período. Vamos conversar nesta semana, mas não recebi nenhuma proposta oficial de outros clubes", afirmou o volante durante a entrega do prêmio Bola de Prata, do canal ESPN, nesta segunda-feira.

Três jogadores que estavam com contrato no final já renovaram: o goleiro Jaílson, o lateral Zé Roberto e o atacante Alecsandro. O volante Gabriel ainda está negociando sua permanência; Fabiano, autor do gol do título, deve retornar ao Cruzeiro, que pediu sua volta após o período de empréstimo; o zagueiro Roger Carvalho deve ser negociado.

Segundo atleta com maior número de participações na campanha do Palmeiras, atrás apenas de Tchê Tchê, Moisés foi eleito um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro na premiação. Ao longo do torneio, ele também se destacou ao cobrar arremessos laterais diretamente para a área, jogada que resultou em cinco gols para o Palmeiras. "Tivemos uma campanha muito boa, e a equipe se destacou em quase todos os quesitos", afirma.