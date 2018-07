Com Vinícius Júnior, seleção sub-17 é convocada para o Mundial

O técnico Carlos Amadeu anunciou nesta sexta-feira a convocação da seleção brasileira para a disputa do Mundial Sub-17, que será realizado em outubro na Índia. O principal destaque da lista de convocados é a presença do atacante Vinícius Júnior, do Flamengo.

Além da promessa do clube da Gávea, que já teve a sua venda para o Real Madrid fechada, outro jogador que vem sendo aproveitado entre os profissionais e está na lista de convocados para o Mundial é o sub-17 é o atacante Paulinho, do Vasco. A relação também conta com um jogador que está no futebol europeu, o zagueiro Rodrigo Guth, vendido pelo Coritiba para a italiana Atalanta em agosto.

Os jogadores convocados por Carlos Amadeu devem se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), em 12 de setembro. Depois, no dia 25, seguirá para Mumbai, na Índia, onde realizará a fase final de preparação para o Mundial Sub-17, com a aclimatação ao país e a realização de treinos e amistosos.

O cronograma de preparação da seleção sub-17 pode afetar a presença de Vinícius Júnior no segundo jogo da final da Copa do Brasil, agendado para 27 de setembro, no Mineirão, entre Cruzeiro e Flamengo. A data é posterior ao embarque da equipe para a Índia, o que precisará levar o clube carioca a negociar a liberação do seu jogador com a CBF.

A seleção brasileira se classificou para a disputa do Mundial Sub-17 ao vencer o Mundial da categoria no início deste ano. A equipe está no Grupo D da competição e vai estrear diante da Espanha, em 7 de outubro. Os outros jogos da primeira fase vão ser contra a Coreia do Norte, no dia 10, e o Níger, no dia 13. A final do torneio está agendada para 28 de outubro.

Confia a lista de convocados da seleção sub- 17:

Goleiros: Gabriel Brazão (Cruzeiro), Lucas Alexandre (Vasco) e Yuri Sena (Vitória)

Defensores: Wesley (Flamengo), Luan Cândido e Vitor Eduardo (Palmeiras), Weverson (São Paulo), Lucas Halter (Atlético Paranaense), Matheus Stockl (Atlético Mineiro), Rodrigo Guth(Atalanta/Itália)

Meio-campistas: Alan de Souza (Palmeiras), Marcos Antônio (Atlético Paranaense), Rodrigo Nestor (São Paulo), Victor Bobsin (Grêmio), Victor Yan (Santos) e Vitinho (Corinthians).

Atacantes: Brenner (São Paulo), Lincoln e Vinícius Júnior (Flamengo), Paulinho(Vasco) e Yuri Alberto (Santos).