Com Vinicius Junior titular, Real Madrid leva 3 a 0 do CSKA em casa

O CSKA Moscou venceu de forma surpreendente o Real Madrid, por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Apesar de classificado e de estar com um time misto, o resultado evidentemente não agradou aos jogadores do time espanhol, que deixaram o gramado visivelmente abatidos.

O Real Madrid começou o jogo pressionando, com Vinicius Junior sendo bastante acionado pelo lado esquerdo. Titular, o ex-jogador do Flamengo fez várias boas jogadas, uma inclusive após belíssima matada de bola.

Se no ataque o Real ia bem, o mesmo não podia ser dito da defesa, bastante displicente. Os russos aproveitaram e conseguiram abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Fedor Chalov abriu o placar aos 37 minutos e Georgi Shchennikov ampliou aos 43.

Na segunda etapa, apesar de desordenado, o Real buscou diminuir a vantagem, mas viu Gareth Bale sair de campo machucado e Marcelo, que na terça era dado como desfalque pelo técnico Santiago Solari, deixar o jogo visivelmente cansado. O CSKA aproveitou para ampliar com Arnor Sigurdsson, aos 28 minutos.

Com o resultado, o CSKA venceu os dois jogos contra o Real Madrid no Grupo G. O primeiro, em Moscou, terminou 1 a 0 para o time da casa. A equipe espanhola encerrou sua campanha, apesar da derrota, com a primeira colocação da chave, com 12 pontos.

Mesmo com os três pontos históricos, o CSKA não conseguiu cumprir sua missão de terminar em terceiro lugar na chave e garantir uma vaga na Liga Europa, pois o Viktoria Plzen derrotou a Roma, antecipadamente classificada, por 2 a 1, na República Checa, e somou os mesmos sete pontos da equipe russa, mas ficou em terceiro no grupo por ter vencido no confronto direto.

Kovarik fez o primeiro gol da partida, aos 17 minutos do segundo tempo, ao desviar dentro da pequena área. Under, com categoria, empatou para a Roma, aos 23, mas Chory garantiu o importante triunfo checo aos 27 minutos.

Os rivais de Real Madrid e Roma nas oitavas de final vão ser conhecidos na segunda-feira com sorteio dos confrontos na sede da Uefa, na Suíça.