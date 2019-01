Com Vinicius Junior titular, Real perde do Leganés, mas avança na Copa do Rei

O Real Madrid encarou o Leganés nesta quarta-feira, fora de casa, perdeu por 1 a 0, mas, graças ao resultado da primeira partida, avançou às quartas de final da Copa do Rei. Depois de vencer por 3 a 0 em Madri e construir vantagem confortável, a equipe da capital seguiu no torneio mesmo com a derrota.

O técnico Santiago Solari poupou boa parte de seus astros e levou a campo uma equipe praticamente reserva. Daqueles constantemente escalados como titulares, somente Varane, Marcelo e Casemiro jogaram. Outro brasileiro que atuou foi Vinicius Junior, que permaneceu no gramado por 90 minutos e levou um cartão amarelo.

A partida foi pouco movimentada, mas o Real foi quem chegou primeiro. Aos 28 minutos, Valverde tentou e parou no goleiro Cuéllar. Somente um minuto mais tarde, porém, saiu o gol da vitória do Leganés. Após cruzamento da direita, Braithwaite cabeceou na trave. Na sobra, ele mesmo aproveitou bate-rebate e marcou.

Vinicius Junior levou perigo aos 40 minutos, em chute para fora. Na etapa final, o jogo ficou ainda mais monótono e o Leganés, apesar do triunfo, não incomodava o Real a ponto de colocar a vaga em risco. Aos 44, Vinicius Junior fez grande jogada e tocou para Brahim Díaz, que perdeu a última chance dos visitantes.

No sábado, o Real Madrid volta as atenções para o Campeonato Espanhol, pelo qual encara o Sevilla, em casa. Pela mesma competição, o Leganés terá a difícil missão de visitar o líder Barcelona, no domingo.

SEVILLA AVANÇA

Adversário do Real no fim de semana, o Sevilla fez como o time madrilenho e também garantiu vaga nas quartas da Copa do Rei com uma derrota. Nesta quarta-feira, a equipe recebeu o Athletic Bilbao, perdeu por 1 a 0, mas avançou graças ao triunfo por 3 a 1 na ida, na casa do adversário.

Guruzeta, já aos 31 minutos do segundo tempo, fez o único gol da partida, mas não impediu a classificação do Sevilla. Com isso, a equipe se junta a Real Madrid, Girona, Valencia e Getafe como já classificados às quartas da Copa do Rei.