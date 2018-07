Com virada, Atlético-PR supera Vitória no Barradão e se afasta da zona da degola

Em jogo bem movimentado e com duas viradas no placar, o Atlético Paranaense bateu o Vitória por 3 a 2 no Barradão, em Salvador (BA), na noite desta quinta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado afastou os visitantes da briga contra o rebaixamento.

+ TEMPO REAL - Confira a narração da partida

Com 33 pontos, o Vitória é o primeiro time fora da zona da degola, com um ponto a mais do que a Ponte Preta, que perdeu do Palmeiras por 2 a 0 no Pacaembu, em São Paulo (SP), em partida simultânea. O Atlético, com 38 pontos, subiu para a nona posição e se afastou da briga, abrindo seis pontos de vantagem em relação ao time de Campinas.

O JOGO

O Atlético largou na frente logo no primeiro ataque. Com apenas três minutos de jogo, Guilherme cobrou escanteio e Ribamar subiu sozinho para completar de cabeça no canto direito do gol defendido por Caíque.

Após o susto, o Vitória passou a pressionar em busca do empate e não demorou para marcar. Aos 24 minutos, Juninho foi derrubado por Jonathan dentro da área e o árbitro goiano André Luiz Castro marcou pênalti. Neilton cobrou bem e igualou o placar.

A pressão continuou até o intervalo e o time da casa só não virou porque Weverton fez boas defesas e deu sorte numa cabeçada de Wallace Reis que parou no travessão. De tanto insistir, o time da casa chegou à virada aos quatro minutos do segundo tempo em bela jogada pela esquerda de David, que serviu Tréllez. O colombiano só teve o trabalho de empurrar para o gol e marcar o segundo do Vitória.

Mas o Atlético foi buscar a virada. Primeiro, aos 20 minutos, Lucho González cruzou para Douglas Coutinho deixar tudo igual novamente. Mais tarde, aos 33 minutos, Guilherme foi quem cruzou e Ribamar completou de cabeça para dar números finais ao jogo.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético recebe o Sport na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O Vitória fará o tradicional clássico contra o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 2 x 3 ATLÉTICO-PR

VITÓRIA:Caíque; Caíque Sá (Patric), Ramon, Wallace Reis e Juninho; Fillipe Soutto (André Lima), Uillian Correia e Yago; Neilton (Danilinho), Tréllez e David. Técnico: Vagner Mancini.

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Pavez (Lucas Fernandes), Lucho González (Matheus Rossetto), Guilherme e Felipe Gedoz (Fabrício); Douglas Coutinho e Ribamar. Técnico: Fabiano Soares.

GOLS: Ribamar, aos 3, e Neilton (pênalti), aos 24 minutos do primeiro tempo. Tréllez, aos 4, Douglas Coutinho, aos 20, e Ribamar, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Lucho González (Atlético-PR).

ÁRBITRO: André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA: R$ 95.984,00.

PÚBLICO: 7.741 pagantes (8.311 no total).

LOCAL: Estádio Barradão, em Salvador (BA).