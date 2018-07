Com virada no final, Central vence e se mantém 100% na Série D do Brasileiro

O Central, em casa, perdia por 2 a 0, descontou o placar no meio da etapa final e chegou à virada com gols aos 44 e aos 47 minutos, respectivamente, com Cris e Reinaldo Alagoano. A vitória deixou o Central com nove pontos, na liderança do Grupo A4. No outro jogo da chave houve empate sem gols entre Goianésia e Serrano, ambos com dois pontos. O Estanciano tem três e o Treze é o vice-líder com cinco, mesmo tendo folgado na rodada.

No Grupo A1, o Remo confirmou a liderança, com sete pontos, ao fazer 2 a 0 em cima do Náutico-RR, em jogo realizado na Arena Verde, em Paragominas (PA). O vice-líder é o Rio Branco, do Acre, com seis pontos, que em casa superou por 2 a 1 o Vilhena-RO, com quatro pontos.

OUTROS JOGOS - O Palmas assumiu a vice-liderança do Grupo A2, com cinco pontos, mesmo tendo empatado sem gols em seu campo contra o Guarani de Juazeiro do Norte (CE). O líder é o River-PI, com seis. O Imperatriz tem quatro, seguido pelo Guarani com três e Santos-AP com um.

Pelo Grupo A3, o Globo-RN conquistou sua primeira vitória ao fazer 2 a 1 sobre o Serra Talhada. Com isso é vice-líder, com quatro pontos, atrás do líder Campinense, com oito. No Grupo A6, o Gama subiu para o segundo lugar, com cinco pontos, ao vencer em Nova Lima (MG) o Villa Nova, por 3 a 2. O líder é o Crac, com 10 pontos, com a maior pontuação até o momento da competição. O Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), só tem dois pontos, em quarto lugar.

O Operário, atual campeão paranaense, assumiu a liderança do Grupo A7, com sete pontos, ao bater por 1 a 0 o Ypiranga-RS, vice-líder, com seis. Este grupo tem o paulista Red Bull em terceiro lugar, com quatro pontos. O Lajeadense deixou tudo equilibrado no Grupo A8 ao vencer por 3 a 0 o Foz de Iguaçu. Agora ele tem seis pontos ao lado de Volta Redonda e São Caetano. O time paulista vai fechar a rodada nesta tarde de segunda-feira e pode abrir vantagem.

Os 40 participantes estão divididos em oito grupos de cinco times, que se enfrentam entre si em dois turnos. Apenas os dois primeiros colocados avançam à segunda fase.

Confira os jogos da 4.ª rodada:

Sábado

Red Bull-SP 1 x 1 Resende-RJ

Comercial-MS 0 x 1 Caldense-MG

Imperatriz-MA 0 x 0 River-PI

Coruripe-AL 1 x 1 Campinense-PB

Rio Branco-ES 3 x 1 Operário-MT

Duque de Caxias-RJ 0 x 1 Crac-GO

Domingo

Remo-PA 3 x 0 Náutico-RR

Rio Branco-AC 2 x 1 Vilhena-RO

Palmas-TO 0 x 0 Guarani-CE

Globo-RN 2 x 1 Serra Talhada-PE

Central-PE 3 x 2 Estanciano-SE

Goianésia-GO 0 x 0 Serrano-BA

Villa Nova-MG 2 x 3 Gama-DF

Operário-PR 1 x 0 Ypiranga-RS

Lajeadense-RS 3 x 0 Foz do Iguaçu-PR

Segunda-feira

15 horas

Metropolitano-SC x São Caetano-SP