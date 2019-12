Com virada relâmpago, Arsenal bate West Ham e encerra jejum de nove jogos

O Arsenal precisou de nove minutos para virar o jogo, vencer o West Ham por 3 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Olímpico de Londres, no fechamento da 16ª rodada do Campeonato Inglês, e encerrar um jejum de nove jogos. A equipe londrina não ficava tanto tempo sem uma vitória desde março de 1977.

Foi o terceiro jogo sob o comando do sueco Fredrik Ljungberg, ex-jogador do clube, que assumiu interinamente após o espanhol Unai Emery ser demitido. O último triunfo havia sido no dia 24 de outubro sobre o Vitória de Guimarães, de Portugal, pela fase de grupos da Liga Europa.

A vitória fez o Arsenal subir duas posições na tabela, ocupando agora o nono lugar com 22 pontos. O West Ham estacionou nos 16 pontos e está em 16º.

Gabriel Martinelli foi uma das surpresas da escalação inicial de Ljungberg. Após receber oportunidades em jogos de copas e se destacar, o brasileiro aproveitou sua chance no Campeonato Inglês ao ser decisivo na virada no dérbi de Londres.

O Arsenal saiu atrás no primeiro tempo. Aos 38 minutos, após cruzamento na área, o zagueiro italiano Ogbonna cabeceou torto, mas a bola bateu em Maitland-Niles e tirou o goleiro Leno do lance. O árbitro de vídeo ainda analisou um possível toque de mão do jogador do West Ham, o que não aconteceu.

A equipe de Ljungberg não jogava bem, mas o talento de Gabriel Martinelli acordou o Arsenal. Foi dele o gol que abriu o caminho para uma virada relâmpago em apenas nove minutos. Aos 15, Lucas Torreira lançou Kolasinac pelo lado esquerdo. O lateral cruzou na área e o brasileiro surgiu para bater de pé direito no canto de David Martin. Foi o primeiro dele no Campeonato Inglês.

A virada aconteceu seis minutos depois. E foi um golaço. Aubameyang abriu para Nicolas Pépé na direita. O atacante de Costa do Marfim, que custou R$ 305 milhões, cortou para dentro e acertou um belo chute de pé esquerdo no ângulo. No terceiro, aos 24, os papéis se inverteram. Pépé cruzou e Aubameyang finalizou de pé direito, de primeira, sem chance para Martin.

Agora o Arsenal se concentra na briga para avançar ao mata-mata da Liga Europa. Na quinta-feira, o time inglês visita o Standard Liège, da Bélgica, para confirmar sua classificação no Grupo F. O empate garante o time londrino, que soma 10 pontos contra sete da equipe belga. O Eintracht Frankfurt, da Alemanha, está em segundo no grupo, com nove, e encara o Vitória de Guimarães.