Com virose, Douglas Santos vira baixa do Atlético-MG em treino

O técnico Levir Culpi ganhou uma preocupação na reapresentação do Atlético Mineiro nesta terça-feira. O lateral-esquerdo Douglas Santos foi diagnosticado com uma virose pelo departamento médico e não participou das atividades do dia. Ele foi medicado e liberado pela comissão técnica.

O clube não revelou quanto tempo o jogador vai levar para se recuperar. Mas Douglas Santos já virou dúvida para a partida contra o Joinville, às 11 horas de domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Pedro Botelho é a opção de Levir Culpi para o caso de desfalque do titular no fim de semana.

Outras baixas no treino foram o lateral-direito Marcos Rocha e o atacante Luan. O primeiro segue se recuperando de um estiramento na panturrilha esquerda enquanto Luan faz tratamento para se curar de um estiramento na região anterior da coxa esquerda. O trio ficou de fora do trabalho físico realizado na academia e no campo 4, nesta terça.

Já o atacante Carlos participou do treino, apesar de ainda estar se recuperando de uma amidalite. Ele fez trabalhos mais leves para não prejudicar sua reabilitação. Nesta quarta, os jogadores do Atlético voltam ao trabalho a partir das 15 horas.