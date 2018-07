Com virose, Thiago Maia desfalca o Santos no Rio

O volante Thiago Maia, acometido por uma virose, não foi relacionado pelo treinador Levir Culpi, nesta terça-feira, para o jogo do Santos contra o Flamengo, nesta quarta, às 21h45, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio, na partida de ida entre as equipes pelas quartas de final da Copa do Brasil. Por causa do problema, o jogador não havia participado do treino de segunda.

Nesta terça-feira, Thiago Maia foi examinado pelos médicos do Santos, que apontaram que o volante está com gastroenterocolite aguda. Assim, ele foi liberado para repouso em casa e ficará fora do duelo desta quarta com o Flamengo, quando a sua vaga deverá ser ocupada por Leandro Donizete - Alison é a outra opção de Levir para a posição.

O atacante Ricardo Oliveira, que já vinha desfalcando o Santos, foi diagnosticado com pneumonia e está fazendo tratamento no departamento medico do clube. O centroavante Rodrigão também está afastado por uma forte amidalite. O meia Vecchio, que tem se queixado de dores nas costas - e apresenta sintomas de gripe - também está fora do duelo contra o time carioca.

Outros jogadores do elenco santista estão gripados, mas tiveram os nomes incluídos na relação dos atletas que irão para a partida. São eles: os atacantes Kayke, Bruno Henrique, o meia Lucas Lima, o lateral-direito Victor Ferraz e o goleiro Vladimir.

Assim, com esses problemas, o Santos deve entrar em campo nesta quarta-feira com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Leandro Donizete e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Kayke.

Confira a lista de relacionados por Levir no Santos para enfrentar o Flamengo:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Laterais: Caju, Daniel Guedes e Victor Ferraz.

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo.

Meio-campistas: Alison, Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Serginho e Vitor Bueno.

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Copete, Kayke, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández.