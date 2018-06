Com visto emitido e já registrado no BID, Aguirre assume trabalhos no São Paulo

O técnico Diego Aguirre, do São Paulo, conseguiu emitir seu visto para trabalhar no Brasil, já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado para assumir os trabalhos à frente do clube tricolor. Contratado após a demissão de Dorival Junior, o uruguaio vinha atuando apenas nos bastidores da preparação do time para os últimos duelos, vitórias sobre o Red Bull e CRB.

+ São Paulo anuncia contratação do lateral-direito Régis

O time volta no fim desta tarde para a capital paulista após vencer o time alagoano na noite de quarta por 3 a 0 pela 3ª fase da Copa do Brasil em Maceió. Aguirre já comanda o treino do São Paulo nesta sexta, primeiro e único antes da primeira partida das quartas de final do Paulistão, sábado, contra o São Caetano, no Anacleto Campanella. O novo comandante estará à frente do time no sábado.

Além de Jardine, que comandou a equipe interinamente desde a saída de Dorival e agora passa a atuar como auxiliar técnico de Aguirre, o uruguaio terá como assistentes Juan Verzeri e Raul Enrique Carreras, além do preparador físico Fernando Piñatares.