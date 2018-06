Com Vital e Lucca, Corinthians deve ter time misto contra o Botafogo-SP

O técnico Fábio Carille deve aproveitar a classificação antecipada no Campeonato Paulista para fazer testes e dar folga a alguns titulares do Corinthians na partida contra o Botafogo-SP, às 17h, em Ribeirão Preto, pela última rodada da primeira fase do estadual. O treinador comandou um treino tático nesta sexta-feira e apresentou um time cheio de novidades, mas que não deve ser exatamente o que atuará no domingo.

Além de dar descanso para alguns jogadores, Carille também terá alguns importantes desfalques. O lateral-direito Fagner e o atacante Clayson estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e o volante Renê Júnior está machucado. Além disso, Jadson é nome certo para ganhar um descanso.

A formação ensaiada por Carille conta com dez jogadores, além de Emerson Sheik, que treinou como curinga dos titulares e reserva. A formação foi Walter; Mantuan, Pedro Henrique, Leo Santos e Juninho Capixaba; Gabriel, Romero, Pedrinho, Mateus Vital; Danilo. Após a atividade tática, o treinador separou o elenco e uma parte foi treinar finalizações e a outro grupo foi aprimorar o posicionamento na bola parada.

Entretanto, vale lembrar que o Corinthians ainda fará um treinamento neste sábado, novamente no CT Joaquim Grava, e Carille pode fazer mudanças. Nesta sexta, titulares da partida contra o Mirassol fizeram apenas trabalho na academia e depois foram brincar de “futmesa” algo como um futvôlei sem rede e que é disputado com a bola pingando em cima de uma mesa.

O provável Corinthians para encarar o Botafogo, se Carille decidir não dar mais descanso para nenhum titular, deve ser: Cássio; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Lucca, Mateus Vital e Rodriguinho; Romero. Classificado, o time aguarda apenas para saber se será o primeiro ou segundo colocado do grupo e se o adversário das quartas será o Ituano ou Bragantino, que ainda lutam pela classificação.