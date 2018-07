Com vitória, Sevilla fecha boa temporada em 5.º no Espanhol

SEVILHA - Campeão da Liga Europa ao bater o Benfica nos pênaltis na última quarta-feira, em Turim, o Sevilla fechou com vitória a sua boa temporada. Já assegurado na próxima edição da segunda competição de clubes mais importante do Velho Continente, o time derrotou o Elche por 3 a 1, em casa, e terminou o Campeonato Espanhol na boa quinta posição, com 63 pontos.

Iborra, duas vezes, e Jairo marcaram os gols do triunfo do Sevilla, enquanto Richmond Boakye descontou para o Elche, que mesmo com a derrota acabou se livrando do rebaixamento ao terminar a competição em 16.º lugar, com 40 pontos.

Pelo fato de o Sevilla já ter lugar garantido na próxima Liga Europa como atual campeão da competição, a Real Sociedad, sétima colocada do Espanhol, com 59 pontos, se beneficiou do fato e acabou ficando com uma vaga no torneio continental. O time acabou se juntando ao Villarreal, sexto colocado, também com 59 pontos, no último posto da zona de classificação para a Liga Europa.