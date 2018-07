Com vitória sobre a Colômbia, Tite atinge marca histórica na seleção brasileira

Ao vencer a Colômbia por 2 a 1 nesta terça-feira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil finalmente conseguiu entrar na zona de classificação para o Mundial da Rússia em 2018. Mas, além da segunda colocação, a vitória serviu para aproximar a seleção da torcida, relação que até então estava abalada e também para escrever o nome do técnico Tite no comando da seleção brasileira.

É fato que Tite mudou a cara e o estilo de jogo do Brasil após a saída de Dunga. E é fato também que dois jogos é pouco para analisar o desempenho do treinador no comando do time e para fazer qualquer tipo de previsão até a Copa do Mundo. Mas os números que o técnico gaúcho atingiu nesta terça-feira são otimistas e marcaram seu nome na história. Afinal, nenhum treinador havia vencido suas duas primeiras partidas de estreia no comando do Brasil desde Telê Santana nas Eliminatórias para a Copa de 1986, no México, quando derrotou a Bolívia e o Paraguai por 2 a 0, ambos fora de casa.

De lá para cá, quatro técnicos assumiram a seleção brasileira nas Eliminatórias e nenhum deles venceu as duas primeiras partidas de saída. São eles: Sebastião Lazaroni, que ganhou um e empatou outro jogo nas Eliminatórias de 1990; Carlos Alberto Parreira, que empatou com o Equador e perdeu para a Bolívia nas Eliminatórias de 1994; Vanderlei Luxemburgo, que empatou com a Colômbia e venceu o Equador por 3 a 2 no Morumbi nas Eliminatórias de 2002; e Dunga, que empatou com a Colômbia e venceu o Equador por 5 a 0 no Maracanã nas Eliminatórias de 2010. Vale lembrar que o Brasil não disputou o torneio classificatório para a Copa do Mundo em 1998 e 2006, pois foi campeão nas edições anteriores (1994 e 2002), e em 2014 por ser país-sede. Ambos os casos resultaram em classificação automática para a disputa seguinte.

Sob o comando de Tite, o Brasil também chegou a uma marca histórica. A seleção brasileira chegou à marca de 49 jogos sem perder como mandante nas Eliminatórias, mesmo número da Itália na competição classificatória da Europa. O recorde atual pertence à Espanha, que tem 53 jogos sem perder em casa. Vale lembrar que o Brasil nunca perdeu em casa disputando um jogo de Eliminatória, competição que só passou a participar em 1954. Nas Eliminatórias de 1994, por exemplo, o Brasil não levou sequer gols em casa (2 a 0 contra o Uruguai, 4 a 0 contra a Venezuela, 6 a 0 contra a Bolívia e 2 a 0 contra o Equador).

FUTURO

O próximo jogo do Brasil pelas Eliminatórias da Copa de 2018 será em outubro, no dia 7 diante da Bolívia, na Arena das Dunas.