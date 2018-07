Com vitória sofrida, Fluminense leva título brasileiro

A torcida ocupou todos os lugares do Engenhão e incentivou o time tricolor o tempo todo. O calor não atrapalhou nem quando fizeram mosaicos ou com o nervosismo. A excitação pela expectativa de ser campeão estava em campo também, nos noventa minutos e em seus acréscimos.

Ao entrar em campo com oito minutos de atraso, Muricy Ramalho e seus comandados queriam jogar com a vantagem de saber os resultados de seus concorrentes ao título (Corinthians e Cruzeiro). E até nos minutos finais fizeram o seu torcedor sofrer, pois os cruzeirenses venceram o Palmeiras por 2 a 1, de virada, e seriam campeões se o Fluminense empatasse com o Guarani.

Sabendo que precisava vencer, o Fluminense tentou atacar bastante, mas falhava na hora de lançar ou de cruzar a bola na área. Conseguiu duas no primeiro tempo, ambas cabeçadas por Fred com perigo, que o goleiro Emerson, do Guarani, defendeu. Parecia, aliás, que o time tricolor só tinha a jogada pelo alto - uma "tradição" dos times de seu treinador.

A aposta ofensiva tinha um preço: o mano a mano na marcação. E com isso o time campineiro gerava alguma apreensão quando atacava - em todas, porém, justificava porque está rebaixado para a Serie B em 2011, pois errava demais. Maycon e Ailson, por exemplo, trocaram agressões e foram advertidos pelo juiz.

Líder em 23 das 38 rodadas, ou em 60% delas, era mais do que justo o Fluminense vencer. E o gol da conquista saiu aos 16 minutos do segundo tempo: Carlinhos cruzou, Washington disputou de cabeça e Emerson, de pé esquerdo, chutou forte para fazer a 1 a 0 (a bola passou entre as pernas do zagueiro e do goleiro). Emerson exibiu, na comemoração, a chuteira com a mensagem "Paz no Rio".

Os dois minutos de acréscimo, já sabendo dos resultados dos adversário, foram de agonia para o começo da festa dos torcedores do Fluminense. Uma festa que não acabará neste domingo.

Ficha técnica:

Fluminense 1 x 0 Guarani

Fluminense - Ricardo Berna; Mariano, Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Valencia, Diguinho, Júlio César (Washington) e Conca; Emerson e Fred (Fernando Bob). Técnico: Muricy Ramalho.

Guarani - Emerson; Guilherme (Pablo), Ailson e Aislan; Apodi, Fabiano, Maycon, Ronaldo e Paulinho e Márcio Careca; Reinaldo (Douglas). Técnico: Vágner Mancini.

Gol - Emerson, aos 16 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Carlos Eugênio Símon (RS).

Cartões amarelos - Emerson, Mariano, Gum (Fluminense); Maycon, Ailson, Paulinho e Fabiano (Guarani).

Local - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Público: 35.527 pagantes.

Renda: R$ 2.859.450,00.