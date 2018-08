Com vitórias em casa, Santa Cruz e Botafogo-PB abrem vantagem na Série C

Santa Cruz e Botafogo-PB souberam aproveitar o fator casa neste domingo e saíram na frente em busca de uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times contaram com o grande apoio de seus torcedores para vencer seus jogos de ida das quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Quem passar desta fase chega às semifinais e garante automaticamente o acesso à segunda divisão.

Na tarde deste domingo, o Santa Cruz não teve vida fácil, mas derrotou o Operário-PR, por 1 a 0, diante de 49 mil torcedores no Estádio do Arruda, em Recife. O veterano Vitor, com passagens por Palmeiras e Sport, marcou o único gol do duelo, em cobrança de falta.

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 15 horas, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Os pernambucanos precisam de apenas um empate para selar o acesso, enquanto os paranaenses têm que vencer. Não há o critério de gol marcado fora de casa nesta fase. Portanto, qualquer vitória do Operário por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. O time do Paraná precisa vencer por dois gols de diferença.

À noite, o Botafogo-PB levou a melhor sobre o xará paulista com uma vantagem mínima construída no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). Os paraibanos poderiam ter saído com uma vantagem maior, mas Marcos Aurélio, ex-Santos e Coritiba, perdeu um pênalti no primeiro tempo. O meia Juninho, de cabeça, foi quem garantiu a vitória.

O caso do Botafogo-PB é o mesmo do Santa Cruz. A equipe paraibana entra com a vantagem do empate no jogo de volta, marcado para o próximo domingo, às 19 horas, em Ribeirão Preto (SP). O Botafogo-SP, dono da melhor campanha da primeira fase, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar sem precisar dos pênaltis.

No sábado, em Bragança Paulista (SP), o Bragantino venceu o Náutico, por 3 a 1. E pode perder até por um gol no jogo de volta em Recife. Os jogos de ida das quartas de final se encerram nesta segunda-feira com Cuiabá e Atlético-AC, às 21 horas, na Arena Pantanal.

Confira os jogos das quartas de final:

Sábado

Bragantino 3 x 1 Náutico

Domingo

Santa Cruz 1 x 0 Operário-PR

Botafogo-PB 1 x 0 Botafogo-SP

Segunda-feira

21 horas - Cuiabá x Atlético-AC