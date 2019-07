Com vitórias, Sampaio Corrêa assume ponta e Imperatriz entra no G4 da Série C

Dois confrontos diretos pelas primeiras colocações do Grupo A abriram a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta quinta-feira. O Sampaio Corrêa assumiu provisoriamente a liderança e o Imperatriz entrou no G4.

Mesmo fora de casa, o Sampaio Corrêa levou a melhor sobre o Ferroviário e com a vitória por 1 a 0 assumiu a liderança com 27 pontos. O segundo colocado Confiança-SE tem 24 e entra em campo nesta sexta-feira, contra o Náutico, no Recife.

Se o time maranhense emplacou a quarta vitória seguida, o Ferroviário perdeu pela terceira vez nos últimos três jogos e estacionou nos 23, em terceiro lugar. O técnico Leandro Campos já começa a ficar pressionado no cargo.

Na outra partida da noite, o Imperatriz venceu o Botafogo-PB, por 2 a 1, de virada, no Frei Epifânio, e deixou para trás o Náutico no saldo de gols (4 contra 2), assumindo o quarto lugar, com 21 pontos. O time paraibano tem 18 e é o sexto colocado

A 14ª rodada continua ao longo do fim de semana e será finalizada na segunda-feira, quando o Paysandu receberá o Boa, no Mangueirão.

Confira os jogos da 14ª rodada:

QUINTA-FEIRA

Ferroviário-CE 0 x 1 Sampaio Corrêa

Imperatriz-MA 2 x 1 Botafogo-PB

SEXTA-FEIRA

20h - Náutico x Confiança-SE

SÁBADO

16h - Tombense-MG x Ypiranga-RS

17h - ABC-RN x Santa Cruz

19h15 - Atlético-AC x Remo

DOMINGO

16h - Treze-PB x Globo-RN

16h - Volta Redonda x Luverdense-MT

18h - Juventude x São José-RS

SEGUNDA-FEIRA

20h - Paysandu x Boa