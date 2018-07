Com volante Henrique suspenso, Nilton vai ser titular no Cruzeiro

O volante Nilton deve ter uma chance como titular do Cruzeiro na partida contra o São Paulo, domingo, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador é o favorito a substituir Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo na noite de quinta-feira, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no Mineirão, e terá que cumprir suspensão automática.

Nilton, inclusive, entrou em campo no final da partida e formou a dupla de volantes com Lucas Silva. Os dois foram titulares na maior parte da campanha vitoriosa do Campeonato Brasileiro de 2013 e devem voltar a atuar juntos neste fim de semana. Willian Farias e Eurico são as outras opções do técnico Marcelo Oliveira para a posição.

Após o jogo de quinta-feira, Nilton destacou que o triunfo sobre o Bahia aumenta a motivação do Cruzeiro para encarar o São Paulo. "O Bahia veio no intuito de marcar forte e sair no contra-ataque, foi o que aconteceu no gol deles. Isso mostra que a gente tem que ter muita concentração durante todo o jogo. Mas a nossa virada deixa clara a nossa força aqui dentro do Mineirão e mais uma vez o banco (de reservas) acabou fazendo a diferença, ajudando a equipe. Tudo isso nos dará uma motivação maior para o jogo decisivo de domingo", disse.

O Cruzeiro volta a treinar na tarde desta sexta-feira, às 15h30, na Toca da Raposa II. O time mineiro lidera o Campeonato Brasileiro com 46 pontos e sete de vantagem para o São Paulo, seu adversário no domingo e que está na segunda colocação no torneio.