Com volta de Alisson, Mano relaciona 23 para jogo do Cruzeiro na Copa do Brasil

O técnico Mano Menezes definiu nesta terça-feira a lista de relacionados do Cruzeiro para enfrentar o Corinthians, quarta, no Itaquerão. A principal novidade para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil é a presença do meia-atacante Alisson, desfalque na derrota de domingo para o Flamengo.

Alisson havia ficado de fora da partida do fim de semana por conta de dores lombares. Diante de seu imenso histórico de lesões, o departamento médico cruzeirense havia optado por poupá-lo naquela ocasião. Mesmo com a volta, a tendência é que o jogador fique apenas no banco de reservas.

Quem também apareceu na lista de relacionados foi o zagueiro Bruno Rodrigo. O jogador ficou de fora do treino desta terça-feira depois de reclamar de dores na panturrilha esquerda, mas foi chamado por Mano e, ao menos a princípio, não preocupa. Por já terem atuado por outras equipes, o goleiro Elisson e os laterais Ezequiel e Bryan ficam de fora.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Lucas França, Lucão e Rafael

Laterais: Lucas e Edimar

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Fabrício Bruno, Manoel e Léo

Meio-campistas: Ariel Cabral, Bruno Ramires, Arrascaeta, Denilson, Elber, Henrique, Lucas Romero, Federico Gino, Rafinha e Robinho

Atacantes: Alisson, Rafael Sobis, Ramón Ábila e Willian