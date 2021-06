Com volta de Ceni, Fla recebe Bragantino para manter 100% no Brasileirão

Contando com a volta de Rogério Ceni, o Flamengo entra em campo neste sábado, às 21 horas, para tentar manter o aproveitamento de 100% neste início de Brasileirão. O atual bicampeão brasileiro terá pela frente o Red Bull Bragantino, que quer aproveitar a série de desfalques do rival carioca para surpreender no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A equipe rubro-negra conta com 100% até agora, mas ainda não desponta na tabela. Isso porque jogou apenas duas vezes e soma seis pontos - a liderança pertence ao Fortaleza, com dez. Uma vitória nesta quinta rodada deixará o Fla na briga pelas primeiras posições.

Para tanto, o time carioca terá que superar mais uma vez as importantes baixas no elenco. Gabriel, Everton Ribeiro, Isla e Arrascaeta estão com suas seleções na Copa América. O atacante Pedro já testou negativo para a covid-19, mas segue fora porque ainda não cumpriu o período adequado de afastamento.

Em compensação, o Fla terá o retorno de Rogério Ceni. Também por causa do novo coronavírus, o treinador não pôde acompanhar o time da beira do gramado nos últimos três jogos. Mas não tem motivos para se preocupar. Na sua "ausência" (seguiu trabalhando nos bastidores, passando orientações para treinos e jogos), a equipe carioca venceu todas.

Mesmo com desfalques, o time carioca vive grande momento. No sábado, vai em busca da quinta vitória seguida. Ao todo, sustenta uma invencibilidade de 16 jogos, por diferentes campeonatos. Não perde desde 15 de abril, quando foi batido pelo Vasco por 3 a 1, pelo Campeonato Carioca.

Parte deste desempenho pode ser atribuído à defesa, que terá mais uma vez Willian Arão e Rodrigo Caio na zaga neste sábado. O Fla não levou gols nos últimos cinco jogos, uma sequência que não vinha desde 2019. A meta agora é repetir a série de seis partidas sem ser vazado registrada em 2018.

Se a defesa não preocupa, o ataque passa por momento de reconstrução parcial, em razão dos desfalques. Afinal, Gabriel e Pedro estão fora. O setor reformulado tem Rodrigo Muniz, que se destacou na equipe sub-23 que representou o Fla no início do Estadual, e o também reserva Michael. Sem os medalhões, Bruno Henrique assumiu a responsabilidade pelos gols e não vem decepcionando. O atacante balançou as redes duas vezes nas últimas três partidas.

MELHOR ATAQUE

A sólida defesa do Flamengo terá o desafio de enfrentar o melhor ataque do Brasileirão até agora. O Red Bull Bragantino anotou dez gols em quatro jogos na competição. Com três, Artur é o destaque, seguido de Lucas Evangelista, com dois gols. O time paulista chega para o duelo embalado pela vitória de virada sobre o Corinthians por 2 a 1, em São Paulo, e pela invencibilidade na competição. Está em quarto lugar, com oito pontos.

O técnico Maurício Barbieri freia a empolgação pelos lados de Bragança Paulista e pede calma: "Toda vitória dá confiança, ainda mais da maneira como foi, de uma virada. Mas temos que continuar mantendo os pés no chão, entendemos que somos uma equipe que tem uma maneira de atuar e precisa conseguir ser fiel a essa identidade. Toda vez que começamos a sair um pouco disso, começamos a apresentar dificuldade. Tenho certeza que os jogadores estão cientes disso e seguimos mais uma vez com humildade, pés no chão, buscando mais espaço", afirmou Barbieri.

O treinador, porém, não poderá dirigir o time do banco neste sábado, já que foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão, por indisciplina. Ex-volante do São Paulo, Santos e Cruzeiro, o chileno Maldonado será o comandante na beira do gramado.

O desfalque continua sendo o meia Claudinho. Ele não enfrentou o Corinthians na última quarta-feira por causa do desgaste físico dos últimos jogos. Pelo mesmo motivo, fica de fora contra o Flamengo. O clube faz uma programação especial com sua estrela, que foi confirmado na seleção olímpica.

O lateral-esquerdo Luan Cândido também é desfalque pela segunda partida consecutiva por causa de uma lesão no adutor da coxa esquerda. O zagueiro Ligger, em negociação com o Bahia, também não joga.

O retrospecto do confronto entre Flamengo e Bragantino está equilibrado. Os dois times já se enfrentaram 13 vezes - são quatro vitórias para cada lado e cinco empates. Todas as partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro. São 15 gols marcados pelo Bragantino, contra 12 do Flamengo, totalizando 27 gols.