Com volta de Clayton, Figueirense recebe a Ponte Preta para se afastar da degola

Sem vencer há quatro jogos, o Figueirense deposita nos pés do jovem Clayton, de 19 anos, a esperança de reencontrar o caminho da vitória. O jogador está de volta à equipe depois de ajudar a seleção brasileira na conquista da medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto.

Artilheiro da equipe na temporada com nove gols, o atacante, no entanto, tem futuro indefinido no Figueirense. Durante o Pan, o empresário do jogador foi sondado por clubes europeus. "Estou tranquilo, estou focado aqui. Tenho três anos de contrato com o Figueirense, se aparecer proposta é com o empresário Jorge Machado e o presidente", comentou.

Além dele, o técnico Argel Fucks conta com os reforços do meia Carlos Alberto, que não joga há 10 rodadas por conta de uma lesões na coxa e na panturrilha esquerda, e do meia Juninho, que fraturou a fíbula na pré-temporada e ainda não estreou pelo clube. Recém-contratados, o meia Celsinho e o atacante Alemão ainda não estão regularizados.