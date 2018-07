Com volta de Cleber Reis, Paraná mira reação em duelo com o América-MG

Afastado por indisciplina na segunda-feira, o zagueiro Cleber Reis reverteu a sua situação em menos de uma semana e retornará ao time titular do Paraná na partida contra o América-MG, neste domingo, às 16 horas, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o técnico Rogério Micale perdeu quase todos os seus zagueiros: Rayan levou o terceiro amarelo, Jesiel ainda se recupera de lesão e Néris foi negociado com o Boavista, de Portugal.

Com isso, o Paraná teve apenas uma opção: reintegrar Cléber Reis ao grupo, que já volta direto para o time titular ao lado de Charles, o único outro zagueiro disponível. "Nós punimos o Cléber pelo ato (de indisciplina) que aconteceu, mas também temos que pensar no Paraná, não podemos punir a instituição que é maior que o Cléber, que o Micale e ela precisa ser respeitada nesse momento delicado", disse o técnico Rogério Micale.

Micale aposta na reação contra o América-MG. "Nós temos que vencer em casa e ponto final", disse, incisivo, lembrando das vitórias sobre Bahia e Fluminense. A derrota na quarta-feira, em Salvador, para o Vitória, manteve o clube na zona de rebaixamento, com apenas dez pontos.

Mas essa não deve ser a única mudança para este confronto decisivo. Precisando de mais poder ofensivo, o treinador deve trocar Carlos Eduardo por Nádson no meio-campo, deixando na frente Rodolfo, Carlos e Silvinho. O time tem o pior ataque da competição: sete gols marcados em 12 jogos.

Para marcar no meio-campo, Leandro Vilela e Alex Santana devem ser os volantes titulares. Júnior na direita e Igor na esquerda estão mantidos nas laterais.