Com volta de Cristiano Ronaldo, Real inicia busca pelo tri da Liga dos Campeões

Em busca do histórico tricampeonato da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid terá um importante reforço nesta quarta-feira em sua estreia na competição contra o APOEL Nicosia, do Chipre, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, às 15h45 (de Brasília): o atacante Cristiano Ronaldo.

O astro português atuará novamente pelo clube após ter recebido uma suspensão de cinco jogos devido à agressão ao árbitro que apitou o confronto de ida da final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona, no estádio Camp Nou, na Catalunha. Neste período, o atleta ao menos pôde representar a seleção portuguesa nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018.

E o treinador francês Zinedine Zidane comemorou a presença de seu badalado jogador. "Ele está muito bem e concentrado no que tem de fazer. Está muito feliz de voltar a jogar porque é o que gosta. Só quer jogar futebol e estamos felizes. Está muito fino fisicamente e, mesmo com tudo que se falou (neste período afastado), está muito bem de cabeça. Estamos muito felizes de voltar a vê-lo em campo porque é melhor tê-lo no time".

Assim, Cristiano Ronaldo é a grande aposta de reabilitação após o Real Madrid apenas empatar com o Levante e com o Valencia, em casa, nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol. É, também, o principal nome para levar a equipe ao tricampeonato e ao 13.º título de sua história na Liga dos Campeões.

Se terá o retorno de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid não poderá contar com o atacante francês Karim Benzema, que não se recuperou de uma contusão muscular na perna direita e foi vetado pelo departamento médico.

Na outra partida válida pelo Grupo H, um dos mais difíceis da atual edição, o Tottenham recebe o Borussia Dortmund na Inglaterra. E as equipes chegam confiante para a competição. "Como já disse antes: queremos fazer parte da elite do futebol, e para isto precisamos ir bem na Liga dos Campeões", projetou Harry Kane, atacante do time inglês.

MANCHESTER CITY

Depois da frustrante temporada de estreia, o técnico espanhol Pep Guardiola tenta levar o Manchester City ao seu primeiro título da Liga dos Campeões. E, para isto, espera fazer uma boa estreia contra o Feyenoord, na Holanda, pelo Grupo F.

Pep Guardiola, aliás, terá o importante reforço do goleiro brasileiro Ederson, uma de suas apostas para esta temporada. Contratado do Benfica, ele recebeu uma solada no rosto do atacante senegalês Sadio Mané na goleada sobre o Liverpool por 5 a 0, pelo Campeonato Inglês, no último sábado, quando recebeu atendimento médico por quase 10 minutos e foi de maca para um hospital.

Mas a sua recuperação foi rápida e ele deve ir para o confronto. "Ederson está conosco, ele tem uma proteção", explicou Pep Guardiola. "Eu creio que todos os atletas neste nível profissional, que jogam em alto nível, gostam de atuar. Quando eles estão bem, eles querem jogar".

O Manchester City está no Grupo F ao lado também de Napoli e Shakhtar Donetsk, que se enfrentam nesta quarta-feira, na Ucrânia. E o time italiano, embora enalteça o adversário, garante que pode vencer mesmo atuando fora de casa.

"É claro que teremos chances de marcar e teremos de ser espertos no momento em que sairmos para os contra-ataques ou de manter a bola sob nosso controle", avaliou o técnico Maurizio Sarri. "Jogaremos contra um time forte, acostumado a atuar com jogadores técnicos".

LIVERPOOL

Outra importante equipe inglesa que estreia nesta quarta-feira é o Liverpool contra o Sevilla, no estádio Anfield Road, na Inglaterra. E o meia-atacante brasileiro Philippe Coutinho é a grande aposta do técnico alemão Jürgen Klopp para levar o time pentacampeão da competição a um novo período de glórias.

Philippe Coutinho perdeu os primeiros jogos do Liverpool na temporada, sob a alegação de que sofria com dores nas costas, embora a janela de transferências estivesse aberta e o jogador tenha manifestado o seu interesse de se transferir para o Barcelona. O time inglês, porém, rejeitou todas as ofertas do clube espanhol.

Jürgen Klopp, assim, indicou que vai aproveitar Philippe Coutinho contra o Sevilla. "Phil é um jogador fantástico e, espero, possamos usá-lo o mais rápido possível", elogiou o treinador. As duas equipes são as principais favoritas para avançar no Grupo E, que conta também com o jogo entre Maribor e Spartak Moscou, em confronto que será realizado na Eslovênia.

E, buscando repetir o surpreendente desempenho do ano anterior, quando chegou à semifinal da Liga dos Campeões, o Monaco estreia fora de casa contra o RB Leipzig, na Alemanha. Mas a equipe francesa não terá a sua estrela Mbappé, grande destaque da última temporada e que foi negociado ao Paris Saint-Germain. Na outra partida do Grupo G, o Porto recebe o Besiktas.