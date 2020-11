Com volta de Di María, Argentina é convocada para partidas pelas Eliminatórias

Longe da seleção desde a disputa da Copa América de 2019, no Brasil, o meia Ángel Di María está de volta ao time nacional da Argentina. Na noite de quinta-feira, o técnico Lionel Scaloni anunciou a convocação de jogadores que atuam fora do país e nela apareceu o nome do jogador do Paris Saint-Germain para os jogos deste mês contra Paraguai, em casa, e Peru, em Lima, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar.

Lesionado, o centroavante Sergio "Kun" Agüero, do Manchester City, ficou de fora mais uma vez. O craque Lionel Messi, do Barcelona, está na lista e será o capitão do time que lidera a competição juntamente com o Brasil - ambos venceram nas duas primeiras rodadas. Os argentinos bateram o Equador por 1 a 0, em Buenos Aires, e a Bolívia por 2 a 1, em La Paz.

Leia Também Maradona se recupera bem de cirurgia, mas não tem previsão de alta

Na noite em que confirmou vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio recebeu a confirmação de um desfalque. O zagueiro Walter Kannemann foi convocado e não poderá disputar a partida de ida da próxima fase da competição nacional. Ele é dúvida para o confronto de volta.

Isso porque a Argentina jogará na próxima quinta-feira contra o Paraguai, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Kannemann deverá se apresentar na próxima segunda. Em razão disso, não vai jogar a partida de ida da Copa do Brasil, que será na semana que vem.

Depois, os argentinos enfrentarão o Peru no dia 17, uma terça-feira, em Lima. Esse jogo contra os peruanos poderá tirar o zagueiro gremista também da partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, que irá ocorrer entre os dias 17 e 19. Kannemann ainda vai desfalcar o Grêmio no confronto contra o Ceará, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.