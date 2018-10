Com volta de Diego, Dorival deve ter dor de cabeça para escalar meio-campo do Fla

O técnico Dorival Junior deve ter uma dor de cabeça nos próximos dias. Se antes era aguardada com ansiedade, a volta de Diego deve trazer preocupação ao treinador, que poderá desmontar o meio-campo que vem funcionando no Flamengo. O time rubro-negro venceu duas partidas seguidas e importantes pelo contundente placar de 3 a 0, sobre o Corinthians e o Fluminense, na noite de sábado.

Em ambos os jogos, o Flamengo contou com Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá e Éverton Ribeiro no meio-campo. E o time passou a jogar de forma mais ofensiva. A mudança da postura em campo se deve à chegada de Dorival, que tornou a equipe mais objetiva no ataque, daí os seis gols em duas partidas. Contra o Flu, o placar poderia ter sido mais elástico.

Diego está fora da equipe desde o fim do mês passado por conta de uma lesão muscular na coxa direita. O afastamento coincide com a chegada de Dorival, contratado no fim de setembro, para o lugar de Maurício Barbieri. A troca de treinador deu novo fôlego à equipe carioca, que retomou no sábado a vice-liderança do Brasileirão. Desde que chegou, o técnico ainda não pôde contar com o jogador.

Dorival evita comentar sobre o retorno do experiente jogador. Mas exalta a importância do meio-campista. "O Diego se encontra em uma fase de transição e vamos avaliá-lo durante a semana", diz o treinador, que não garante sua vaga de titular. "Tendo condição, ele será integrado. É um jogador muito importante para nossa equipe."

A expectativa é que Diego reforce a transição entre o departamento médico e a preparação física nesta semana. Dependendo da avaliação física, poderá ser liberado para retomar normalmente os treinos com o restante do grupo. E não está descartado sua inclusão da futura lista de relacionados para o jogo contra o lanterna Paraná, no domingo que vem, em Curitiba, pela 30ª rodada do Brasileirão.