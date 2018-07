Com volta de Douglas, Vasco treina visando confronto com a Portuguesa

O treino do Vasco contou com um reforço na tarde desta quarta-feira. O jovem Douglas Luiz se reapresentou ao clube após defender a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20 e já se colocou à disposição do técnico Cristóvão Borges para o duelo contra a Portuguesa, no sábado, pela Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca).

Douglas se apresentou ao time de São Januário pela manhã e fez avaliações físicas no Caprres. No período da tarde, treinou com o restante do grupo. Entre uma atividade e outra, o volante de apenas 18 anos comentou sua participação no frustrante Sul-Americano, no qual a seleção perdeu a chance de obter a vaga no Mundial.

"Não conseguimos a classificação, infelizmente, mas retorno com a consciência tranquila, pois dei o meu melhor. Aprendi muita coisa lá, estou mais maduro. Estou bastante feliz com essa volta, pois o Vasco é minha casa. Vou fazer de tudo para ter boas atuações e ajudar a equipe a conquistar vitórias durante o ano", projetou o volante.

Depois da seleção, Douglas agora mantém foco nos próximos jogos do Vasco. E já pensa na Portuguesa. "Vou buscar manter o trabalho forte que fazia no ano passado. Sábado teremos um jogo importante e quero mostrar nos treinos que posso estar presente. Agradeço a torcida pela confiança que tem em mim. Tentarei responder tudo isso dentro de campo. Darei meu máximo pelo Vasco", prometeu.