Com volta de Fred, Flu se reapresenta antes de clássico no Estadual O elenco do Fluminense se reapresentou nesta sexta-feira, após ganhar folga na quinta, em razão da partida contra o Cruzeiro, na noite de quarta, pela Copa Sul-Minas-Rio. Os reservas e o goleiro Diego Cavalieri treinaram no gramado, enquanto aqueles que foram titulares na vitória de quarta fizeram apenas trabalho regenerativo, em preparação para o clássico com o Flamengo, no domingo, pelo Campeonato Carioca.