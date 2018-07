Com volta de Ibra ao PSG, técnico admite mudar Barcelona

Luis Enrique evitou admitir, mas acabou revelando nesta segunda-feira que poderá fazer mudanças no time do Barcelona para enfrentar o Paris Saint-Germain nesta terça, em razão dos retornos do atacante Zlatan Ibrahimovic e o volante Marco Verrati ao time francês - eles cumpriram suspensão no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

"Podemos alterar a nossa estratégia, mas não por causa do regresso de Ibrahimovic e do Verrati", desconversou o treinador do time espanhol. "Por vezes, mudamos para criar mais problemas aos adversários e não por questões individuais. Ibrahimovic e Verrati são jogadores muito importantes para o clube pelo que, claro, a qualidade individual vai aumentar."

Luis Enrique, contudo, não deu qualquer indicação de quais possíveis mudanças poderia fazer na equipe. Com boa vantagem no confronto, por conta da vitória por 3 a 1 na ida, o treinador poderia abrir mão de um dos atacantes do trio formado por Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez.

No entanto, ele não se mostrou disposto a reduzir o potencial de fogo do ataque catalão. "Gostaria de dizer que estamos, neste momento, no nosso melhor nível. Amanhã estaremos na nossa melhor forma para enfrentar o PSG. E estamos ansiosos por jogar", afirmou o técnico da equipe catalã. Nesta terça, no Camp Nou, o Barcelona só perderá a vaga na semifinal se perder por três gols de diferença, ou por dois, desde que o PSG vença por um placar igual ou superior a 4 a 2.