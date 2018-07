Com volta de Joel, Vasco encara a desesperada Lusa

O grande reforço do Vasco para o confronto com a Portuguesa, nesta terça-feira, às 21h50, no Canindé, pela Série B, não vai jogar. Ficará à beira do campo. Chama-se Joel Santana, que estava afastado em razão de uma cirurgia para a retirada da vesícula. Ele treinou o time no domingo e nesta segunda e mudou o ambiente no clube. Muito bem humorado, deu risadas, brincou com quem estava ao lado, mas também falou da importância de uma vitória sobre a Lusa.

"É um jogo mais difícil ainda pela posição do nosso adversário (a Portuguesa luta pelo rebaixamento)", declarou Joel, que não quis adiantar a escalação da equipe, cuja ida para São Paulo ocorreu mais cedo. O técnico ficou no Rio para uma consulta médica.

Ele deve começar a partida desta terça com Lucas Crispim no ataque e Fabrício no meio. No gol, Martin Silva, convocado para a seleção do Uruguai, vai desfalcar a equipe. Jordi entra em seu lugar. O atacante Thalles também não poderá atuar. Estará a serviço da seleção sub-20. Vai ser na vaga dele que Joel optará, provavelmente, por Lucas Crispim.

No meio da entrevista dada nesta segunda, em São Januário, Joel fez vários comentários sobre assuntos não relacionados ao futebol e riu dele mesmo. Num deles, disse que tem o hábito de ver documentários sobre o mundo animal na TV. "Gosto de saber da maneira como eles vivem, como eles caçam. Eles possuem muitas estratégias, vocês sabiam?", disse.

Para o Vasco, o jogo desta terça irá significar a possibilidade de assumir a liderança da Série B, caso vença e conte com tropeços da líder Ponte Preta e do vice-líder Avaí. O time está dois pontos atrás da equipe paulista e apenas um atrás do clube catarinense. Já a Portuguesa precisa da vitória a qualquer custo para aumentar as suas chances de se livrar do rebaixamento. A Lusa ocupa hoje a penúltima posição, com 21 pontos, 11 atrás do Paraná, primeiro time hoje fora da zona da degola.