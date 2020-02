Com volta de Jonathan, Dorival prepara Athletico para estreia na Libertadores

A principal novidade do treino do Athletico Paranaense nesta quarta-feira foi o retorno do lateral-direito Jonathan. Recuperado de uma lesão muscular, o jogador trabalhou normalmente com o grupo no CT Alfredo Gottardi e fica à disposição do técnico Dorival Júnior.

A equipe paranaense se prepara para estrear na Copa Libertadores da América na próxima terça-feira, dia 3 de março. O Athletico recebe o Peñarol, na Arena da Baixada, pelo Grupo C, que conta ainda com Jorge Wilstermann, da Bolívia, e Colo-Colo, do Chile.

O grupo iniciou o dia com um vídeo preparado pela comissão técnica. Em seguida, o elenco realizou exercícios na academia. Por fim, trabalhos de ataque contra defesa e uma atividade de posicionamento em campo.

Dorival vai comandar mais cinco treinos até o jogo com o Peñarol. Apesar do retorno aos treinos, Jonathan será apenas opção no banco contra os uruguaios. Adriano e Khellven disputam o lugar na lateral-direita. Na esquerda, Márcio Azevedo continua como titular.

O goleiro Santos é o único desfalque para o jogo de estreia. O jogador sofreu uma lesão no joelho direito e deve perder pelo menos três jogos na fase de grupos da Libertadores. Contratado por empréstimo do Genoa, da Itália, Jandrei será o titular da equipe até lá.

O provável Athletico para enfrentar o Peñarol é: Jandrei; Adriano (Khellven), Thiago Heleno, Bambu e Márcio Azevedo; Wellington, Erick e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Guilherme Bissoli.