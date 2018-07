Com volta de Jorge e sem Emerson, Flamengo faz treino tático para pegar o Santos

A principal novidade do treinamento foi a volta de Jorge, que estava com a seleção olímpica e já foi escalado como titular da lateral esquerda. No último domingo, sem poder contar com o atleta, Oswaldo escalou Armero na posição na vitória por 1 a 0 sobre o Orlando City, em amistoso realizado no Maracanã.

Desta vez com o colombiano entre os reservas, o Flamengo foi armado com Paulo Victor; Pará, César Martins, Wallace e Jorge; Jonas, Márcio Araújo e Alan Patrick; Everton, Gabriel e Kayke. O atacante Emerson, que havia sido poupado do amistoso diante do time norte-americano no final de semana, ficou apenas na academia realizando um trabalho físico nesta terça.

Já a equipe reserva, escalada por Oswaldo com 12 jogadores, contou com César, Ayrton, Marcelo, Samir e Armero; Luiz Antonio, Jajá, Canteros e Almir; Ederson, Paulinho e Douglas Baggio.

Após o treinamento, Jorge comemorou o fato de poder ter defendido a seleção olímpica em dois amistosos contra os Estados Unidos, visando os Jogos de 2016, no Rio. "É sempre bom ser lembrado pela seleção olímpica. Fiquei feliz pela oportunidade. É muito importante estar neste grupo", afirmou o atleta, em entrevista coletiva na qual ainda disse acreditar que o Flamengo ainda pode brigar por uma vaga no G4 do Brasileirão, embora hoje esteja sete pontos atrás justamente do Santos.

"O jogo será importante para buscarmos três pontos na Vila Belmiro. Ainda pensamos em buscar a vaga na Libertadores. Queremos fazer o maior número de pontos possível para conseguirmos atingir o nosso objetivo", completou.