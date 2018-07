Com volta de Júlio Baptista, Mano relaciona 23 para jogo do Cruzeiro

O experiente jogador deverá ficar como opção no banco de reservas da equipe que ainda sonha em entrar na briga direta por uma vaga no G4 do Brasileirão, embora hoje esteja seis pontos atrás do Santos, atual quarto colocado da tabela.

Outra novidade entre os relacionados é o zagueiro Manoel, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida diante do Goiás, no último domingo, em Goiânia. Em compensação, a equipe cruzeirense não poderá contar com o volante Willians, que foi punido com o terceiro amarelo no diante do time goiano. Charles, que vem treinando como titular, deverá ser o seu substituto.

Caso repita a equipe escalada no último coletivo de preparação para o duelo deste sábado, Mano Menezes deve mandar o Cruzeiro a campo com a seguinte formação: Fábio; Ceará, Bruno Rodrigo, Manoel e Fabrício; Henrique, Charles, Ariel Cabral e Marcos Vinícius; De Arrascaeta e Willian.

Confira a lista dos relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais-direitos: Ceará, Fabiano e Mayke.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Manoel, Grolli e Paulo André.

Laterais-esquerdos: Fabrício e Mena.

Meio-campistas: Ariel Cabral, Charles, De Arrascaeta, Júlio Baptista, Gabriel Xavier, Henrique, Marcos Vinicius e Uillian Correia.

Atacantes: Leandro Damião, Marinho, Marquinhos e Willian.