Com volta de lesionados, Fluminense faz treino visando o Vitória

A comissão técnica do Fluminense priorizou a preparação física do elenco nos trabalhos realizados em dois períodos (manhã e tarde) nesta terça-feira, no CT Pedro Antônio, no Rio de Janeiro. A intenção é recuperar os jogadores para bater o Vitória, no próximo domingo, às 16 horas, no Barradão, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time tricolor aproveitou o longo período sem jogos para aprimorar a parte física, em uma espécie de intertemporada. Os trabalhos comandados pela comissão técnica foram divididos em duas partes nesta terça, e os treinos foram bastante intensos.

Pela manhã, os atletas se revezaram entre musculação e um trabalho funcional, em treino que durou cerca de duas horas. Houve uma pausa para o almoço e, então, os jogadores retornaram a campo. Desta vez, fizeram uma corrida com variação de velocidade.

A principal novidade do dia ficou por conta da participação de alguns jogadores. Reginaldo, Renato e Pierre, que vivem a fase final de recuperação de problemas físicos, participaram normalmente dos trabalhos. O zagueiro Gum, outro que vem de lesão, treinou pela manhã, mas foi preservado à tarde.