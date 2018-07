Com volta de Luan, Roger Machado monta time com 13 jogadores e mantém dúvidas Peça importante do esquema tático do Grêmio, o atacante Luan treinou pela primeira vez na semana nesta quinta-feira. O jogador, que fez tratamento enquanto seus colegas trabalhavam no campo nos dois dias anteriores, nesta tarde trabalhou normalmente com bola no CT Luiz de Carvalho e indicou que pode enfrentar o Sport, domingo, na Ilha do Retiro.