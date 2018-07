Com volta de Matheus Galvezani, Coritiba defende boa campanha contra Bahia

O Coritiba defende nesta quinta-feira, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, contra o Bahia, uma das melhores performances da equipe alviverde em início de Campeonato Brasileiro dos últimos anos. São quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota até agora nas seis rodadas disputadas, campanha que coloca o time alviverde entre os primeiros colocados, com 13 pontos.

O clube vem surpreendo a crítica nacional com boas atuações e já superou, nestas primeiras rodadas do campeonato, o rival Atlético Paranaense - adversário que bateu na final do Estadual deste ano - e o Palmeiras, um dos considerados candidatos ao título.

O técnico Pachequinho tem sido elogiado por implantar um esquema de marcação avançada e manter o estilo de jogo dentro ou fora de Curitiba. Mesmo na única derrota até aqui no Brasileirão - para o Santos (1 a 0), em Santos - mostrou superioridade. Neste jogo, o Coritiba ainda desperdiçou um pênalti no fim da partida, cobrado pelo atacante Alecsandro, que poderia ter garantido a igualdade no placar.

Para o duelo contra o time tricolor baiano, o treinador não poderá contar com lateral-esquerdo William Matheus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Henrique e Thiago Carleto são as opções. Mas a boa notícia é o retorno do volante Matheus Galdezani (autor do gol na vitória sobre o Palmeiras), que volta de suspensão automática.

O lateral-direito Dodô, que esteve presente nos seis jogos da equipe paranaense até aqui no Brasileirão, projetou - em declaração ao site oficial do clube - um duelo complicado para o time da casa. "A gente sabe que será mais um jogo difícil, o Bahia está fazendo um grande campeonato. Nós temos que trabalhar forte para buscar vencer diante de nossa torcida".

A preparação para o embate contra o Bahia foi finalizada nesta quarta-feira, no estádio Janguito Malucelli (Ecoestádio) - utilizado pelo Coritiba enquanto o CT da Graciosa passa por reformas nos gramados -, em Curitiba, com uma atividade tática. A sessão terminou em um treino recreativo com a presença de todo o elenco em campo.