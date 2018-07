Com volta de Paulo André e Willians, Luxemburgo relaciona 22 para enfrentar Avaí O técnico Vanderlei Luxemburgo relacionou 22 jogadores para o duelo contra o Avaí, neste domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais novidades são o zagueiro Paulo André e o volante Willians, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Goiás, no último domingo.