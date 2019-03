Com volta de Quagliarella e sem Balotelli, Itália é convocada para Eliminatórias

O técnico Roberto Mancini anunciou nesta sexta-feira a convocação da seleção da Itália para os dois primeiros jogos pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020. Apesar de seu bom momento no Olympique de Marselha, da França, o atacante Mario Balotelli foi preterido pelo veterano Fabio Quagliarella, de 36 anos, destaque e artilheiro da Sampdoria na temporada, que volta ao time nacional depois de quatro anos.

Desde que foi contratado para o comando da Itália em maio do ano passado, Mancini chamou Balotelli para os seis jogos da seleção no segundo semestre de 2018 - quatro pela Liga das Nações e dois amistosos. Mesmo com um bom início no Olympique de Marselha - chegou ao clube em janeiro e fez cinco gols em sete partidas -, não foi chamado para os duelos contra Finlândia, no próximo dia 23, em Údine, e contra Liechtenstein, três dias depois, em Parma.

O treinador da seleção da Itália resolveu dar mais uma oportunidade para Quagliarella, que já marcou 20 gols no Campeonato Italiano e é um dos artilheiros juntamente com o português Cristiano Ronaldo, da Juventus. Os seus companheiros de ataque serão Ciro Immobile, Federico Chiesa, Bernardeschi, El Shaarawy e Moise Kean, um jovem de 19 anos em sua primeira experiência no time principal.

Outra novidade da lista de Mancini é o meia Nicolo Zaniolo, também de 19 anos, que vem se destacando na Roma nesta temporada. Nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o jogador marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Porto, em Roma, pela rodada de ida. Na volta, o clube português eliminou os italianos.

Confira a convocação da seleção da Itália:

Goleiros - Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus) e Salvatore Sirigu (Torino).

Defensores - Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Cristiano Piccini (Valencia-ESP), Alessio Romagnoli (Milan) e Leonardo Spinazzola (Juventus).

Meio-campistas - Nicolo Barella (Cagliari), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea-ING), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint-Germain-FRA) e Nicolo Zaniolo (Roma).

Atacantes - Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vncenzo Grifo (Freiburg-ALE), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter de Milão) e Fabio Quagliarella (Sampdoria)