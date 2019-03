Com volta de Raniel ao campo, Cruzeiro inicia preparação para encarar a Caldense

Depois de uma folga no domingo, os jogadores do Cruzeiro voltaram ao trabalho na manhã desta segunda-feira, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, com novidades. No primeiro dia de preparação para a partida contra a Caldense, nesta quarta, no estádio do Mineirão, pela 11.ª e última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro, o atacante Raniel fez o primeiro treino em campo após quase um mês e Rafinha tem chances de jogar neste meio de semana.

Raniel, que sofreu um estiramento muscular na coxa direita no jogo contra a URT, em Patos de Minas (MG), no dia 24 de fevereiro, começou o trabalho de fisioterapia em campo. O atacante não estará disponível para esta quarta-feira, mas tudo indica que terá condições no jogo único pelas quartas de final do Estadual neste final de semana.

Rafinha, que deixou o duelo contra o Tupi, no último sábado, com dores na parte posterior da coxa direita, não está vetado para esta quarta-feira. Segundo a assessoria de imprensa do Cruzeiro, o atacante foi avaliado, fez trabalhos internos nesta segunda e ainda será reavaliado pelo departamento médico.

Na briga pela segunda colocação na tabela de classificação, o Cruzeiro terá desfalques contra a Caldense. O zagueiro Dedé e o lateral-esquerdo Egídio levaram o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão. Dodô atuará na lateral e Murilo ou Fabrício Bruno entrará na zaga para jogar ao lado de Léo.

"Agora é que o campeonato começa a entrar na reta final e a gente precisa fazer bons jogos, como fizemos no fim de semana. Aproveitamos as oportunidades. Os dois empates nos clássicos não deixaram a gente chegar em primeiro lugar, mas temos uma boa equipe para conquistar o título e vamos fazer o possível para trazer este título para cá", disse o meia Marquinhos Gabriel.

O jogador não tem ideia do que o técnico Mano Menezes fará para o jogo desta quarta-feira, mas tem certeza de que a equipe escolhida dará conta do recado. "Temos usado bem as peças que estão aqui, algumas contratações foram pontuais, a base já de outros anos. O elenco vai fazer muita diferença durante o ano, são 70 jogos, todo mundo precisa estar em alto nível. Temos muitas coisas para conquistar e começa pelo Mineiro. Seguir bem na Libertadores e pensar jogo a jogo", complementou.