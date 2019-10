Com volta de Thiago Heleno, Athletico-PR enfrenta Palmeiras na Arena da Baixada

Com o retorno do zagueiro Thiago Heleno, que cumpriu suspensão na vitória contra o Fluminense por 2 a 1, o Athletico Paranaense está preparado para enfrentar o Palmeiras neste domingo, às 19 horas, na Arena da Baixada, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, Pedro Henrique ficará como opção no banco de reservas.

Por outro lado, o técnico Tiago Nunes não poderá contar com o lateral Jonathan, o zagueiro Lucas Halter e o meia-atacante Nikão, pois todos seguem vetados pelo departamento médico do clube. Assim, o time escalado será semelhante ao que pegou o Fluminense.

"Meu objetivo é ganhar do Palmeiras no domingo. Por mais que tenha sonhos, ambições, temos que pensar sempre no próximo jogo. Vamos viver um jogo de cada vez. Quer curtir o Athletico Paranaense até o fim da temporada. Teremos um jogo difícil, mas sempre pensando em alcançar um patamar ainda maior na tabela de classificação", disse o técnico Tiago Nunes, que deixou clara a concentração do time, apesar de já ter garantido uma vaga na Libertadores de 2020 em função do título da Copa do Brasil.

"Os atletas estão focados. O propósito desse grupo é maior do que o título da Copa do Brasil. Estamos no meio da tabela, poderíamos estar melhor. Mas nosso foco é brigar por um lugar dentro do G-6. Vamos continuar assim até o final", completou o treinador.

A vitória sobre o Fluminense levou o Athletico para 38 pontos na tabela de classificação. Agora, na Arena da Baixada, o time paranaense tentará apagar a derrota sofrida como mandante para o Flamengo na semana passada.