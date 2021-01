Com volta de Thiago Neves, Sport tenta quebrar tabu e se afastar da degola

O Sport encara o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, nesta quinta-feira, às 21h, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano conta com o retorno do experiente meia Thiago Neves, que deve ser o escolhido por Jair Ventura para armar o setor ofensivo. Ele volta ao elenco após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 contra o Fluminense.

Segundo o meia, todos os jogos são como decisões para o Sport, que pretende acabar com as chances de rebaixamento. Contra o Corinthians, a equipe quer quebrar um tabu de nunca ter vencido no estádio do adversário.

"Espero que a gente consiga fazer um bom jogo, manter o ritmo dos outros jogos e lembrar que não há nenhum bicho papão. Nós temos totais condições de chegar lá em Itaquera e conseguir um bom resultado. Afinal, tabu é feito para ser quebrado. A partir de agora, nós só temos decisões pela frente", avaliou Thiago Neves.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Júnior Tavares é desfalque. Ele foi expulso na última rodada. Em seu lugar, Sander deve ser o titular, mas o prata da casa Luciano Juba está compondo o elenco em São Paulo como alternativa para a posição. Já o atacante Marquinho, que pertence ao próprio Corinthians, não vai a campo por força contratual.

Vindo de duas derrotas seguidas, o Sport aparece na 14.ª posição com 32 pontos, quatro pontos à frente do Bahia, que tem 29 e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.