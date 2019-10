Com volta de três selecionáveis, Santos fecha preparação para enfrentar o Ceará

Em um treino no qual contou com o retorno do atacante Derlis González, do meia Soteldo e do lateral Felipe Jonatan, que se reapresentaram após defenderem as suas respectivas seleções, o Santos encerrou na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, a sua preparação para enfrentar o Ceará, nesta quinta, às 19h15, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por ter chegado em Santos apenas na madrugada de quarta-feira, o venezuelano Soteldo acabou sendo poupado da atividade com bola do treinamento, mas, assim como o paraguaio Derlis e Jonatan, deve ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para o confronto diante do time cearense.

Antes de treinar novamente com o elenco santista, Soteldo ajudou a seleção venezuelana a vencer Trinidad e Tobago por 2 a 0, em Caracas, palco de amistoso realizado na segunda-feira à noite. No confronto, ele foi utilizado pelo técnico Rafael Dudamel a partir do início do segundo tempo.

Derlis González, por sua vez, também entrou em campo no decorrer do confronto em que o Paraguai empatou por 1 a 1 com a Eslováquia, também na segunda-feira, fora de casa, em Bratislava. Já Felipe Jonatan atuou, da mesma forma na última segunda, quando foi ao gramado pela seleção brasileira olímpica no decorrer da etapa final na derrota por 3 a 2 para o Japão, na Arena Pernambuco.

Quem não pôde estar presente no treinamento desta quarta-feira pela manhã no CT Rei Pelé foi Cueva, pois no final da noite da última terça ele esteve em campo em Lima no empate por 1 a 1 com o Uruguai em amistoso.

Entre os três jogadores que retornaram ao clube nesta atividade final de preparação para o duelo com o Ceará, Soteldo é quem tem maiores chances de ser confirmado por Sampaoli como titular. Uma provável formação da equipe contaria com Everson; Victor Ferraz (Jobson), Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Luan Peres (Jorge); Diego Pituca, Carlos Sánchez e Evandro; Tailson (Derlis González), Eduardo Sasha e Soteldo.

Para esta partida diante do rival cearense, o comandante não poderá contar com os atacantes Marinho e Uribe, suspensos. Em compensação, ele terá o retorno do meia uruguaio Carlos Sánchez, que cumpriu suspensão e ficou fora do jogo em que a equipe alvinegra empatou por 0 a 0 com o Internacional, no último domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela rodada passada do Brasileirão.