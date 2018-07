Com volta de três titulares, Renato Gaúcho deve escalar força máxima

O Grêmio realizou nesta terça-feira o último treino antes de encarar o São Paulo na quarta, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Renato Gaúcho recebeu ótimas notícias. Com os retornos dos laterais Edílson e Cortez e do goleiro Marcelo Grohe, deverá poder escalar força máxima novamente.

Os três jogadores foram desfalques no empate de domingo diante do Vitória, no Alfredo Jaconi, mas se mostraram recuperados e trabalharam normalmente. Por isso, devem ser titulares contra o São Paulo e também na decisão da Libertadores diante do Lanús, dia 22, na Arena.

Quem não treinou nesta terça foi o zagueiro Pedro Geromel e os atacantes Fernandinho e Lucas Barrios, mas os três foram relacionados e também devem ficar à disposição para encarar o São Paulo. O jogador paraguaio, aliás, falou sobre o retorno aos gramados após período afastado e admitiu o foco na final da Libertadores.

"Imagina como estamos nos cuidando para esse jogo (final). Todas as coisas que fazemos agora, que conseguimos reservar para a final e para o jogo importante com São Paulo, vai ser um extra. Há muito tempo que não se disputa uma final assim, estamos representando o Brasil. A gente não só vai dar alegria para o Grêmio, vai ser para o futebol brasileiro", considerou.

Nesta terça, Renato comandou apenas um treino recreativo e, por isso, não confirmou a equipe titular para encarar o São Paulo. A tendência, porém, é que leve a campo: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel (Jailson), Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho (Everton); Barrios.