Com volta de zagueiro, Palmeiras soma 47 jogadores

SÃO PAULO - Um dos problemas que mais tem incomodado o técnico Gilson Kleina no retorno da Série B, após a Copa das Confederações, é o inchaço do elenco do Palmeiras que não para de aumentar. Antes da paralisação da competição, o treinador contava com 42 jogadores. Agora, o número chega a 47.

O clube anunciou no início do mês o empréstimo do atacante Chico para o Santo André, afim de reduzir um pouco o plantel. Além disso, o zagueiro Maurício Ramos se transferiu para o Sharjal, dos Emirados Árabes, enquanto o atacante Kleber deixou o clube. Entretanto, três jogadores voltaram de forma inesperada para o clube.

O zagueiro Leandro Amaro estava emprestado para o Avaí até o fim do ano, mas pediu para deixar o clube, por não estar sendo aproveitado. Como tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2014 e não faz parte dos planos de Gilson Kleina, o defensor procura outro clube para jogar. O Náutico é um dos interessados em seu futebol.

Um nome certo para deixar o clube, mas retornou era Maikon Leite. O atacante chegou a viajar para o Catar para acertar com o Umm-Salal, mas a negociação fracassou e ele retornou ao clube.

Já com Patrik, ele estava emprestado até novembro para o Gangwon, da Coreia do Sul, mas resolveu voltar antes para o clube por não receber em dia no clube coreano. Como tem contrato até 2015 e não vai ser aproveitado por Kleina, o jogador estuda a possibilidade de ser novamente emprestado para outra agremiação.

Incluem-se na lista de jogadores que fazem parte do plantel, mas não devem ser aproveitados alguns que retornaram de empréstimo, mas que nunca tiveram espaço no time principal e anteriormente defendiam o Palmeiras B. Casos, por exemplo, do volante Renato e do lateral-esquerdo Victor Luis.

Mas os jogadores que o treinador não pretende contar também são utilizados no dia a dia. A comissão técnica, em conversa com a diretoria, decidiu não mais afastar nenhum atleta para treinar separado do grupo, já que isso desvaloriza o jogador ainda mais e dificulta em uma transferência. Por isso, Kleina quebra a cabeça para fazer todo mundo treinar junto.

Confira o elenco completo do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass, Bruno, Raphael Alemão e Fábio;

Laterais: Juninho, Luis Felipe, Ayrton, Fernandinho, Weldinho e Victor Luis;

Zagueiros: Henrique, Vilson, André Luiz, Tiago Alves, Wellington, Luiz Gustavo, Marcos Vinícius, Thiago Martins e Leandro Amaro;

Volantes: Márcio Araújo, Eguren, Wesley, Charles, João Denoni, Marcelo Oliveira, Léo Gago, Wendel e Renato;

Meias: Valdivia, Mendieta, Patrick Vieira, Tiago Real, Felipe Menezes, Ronny, Serginho, Rondinelly, Bruno Dybal, Diego Souza, Edilson e Patrik;

Atacantes: Leandro, Alan Kardec, Vinicius, Caio, Emerson, Ananias e Maikon Leite.