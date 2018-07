Com volta dos selecionáveis, Inter visita o vice-líder Atlético-MG de olho no G4

A tarefa, no entanto, será bem complicada. Além de contar com o estádio lotado, o adversário mineiro é o atual segundo colocado com 56 pontos e tenta encurtar a distância para o líder Corinthians - hoje em cinco pontos. A equipe colorada está em oitavo lugar com 44 pontos, a dois de distância de uma vaga no G4 da competição.

Para a partida, Argel Fucks ainda não poderá contar com o meia argentino D''Alessandro, que se recupera de uma hérnia de disco. A expectativa é que ele retorne no duelo contra o Flamengo, no domingo, no Rio. Enquanto isso, Alex continua titular no meio de campo.

Em compensação, o treinador poderá contar com Alisson e os atacantes Valdívia e Vitinho. O goleiro se reapresenta após ficar no banco de reservas da seleção brasileira nos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Os outros dois participaram dos amistosos com a seleção olímpica, em Manaus.

O departamento técnico analisará as condições de Alisson, que chegou a Belo Horizonte na madrugada de quarta-feira. Mas a tendência é que comece entre os titulares. Caso não jogue, Muriel será o titular contra o Atlético. Valdívia e Vitinho estão em Belo Horizonte desde a manhã de terça. O primeiro deve começar entre os titulares, enquanto que Vitinho ficará na reserva de Lisandro López.