Com volta só de Fábio Santos, Atlético-MG fecha preparação para duelo com líder

O técnico Marcelo Oliveira contou apenas com o retorno do lateral Fábio Santos no último treino do Atlético Mineiro para o duelo contra o líder Palmeiras, na quinta. Na véspera da partida, entre os cinco jogadores selecionados para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, somente o lateral-esquerdo se apresentou nesta tarde.

Fábio Santos não entrou em campo no jogo da seleção brasileira contra o Peru, na madrugada desta quarta. Ele se apresentou nesta manhã e, à tarde, não teve problemas para treinar normalmente com o restante do grupo.

Os demais quatro jogadores, convocados por suas seleções, só devem se apresentar ao time mineiro à noite. Deles, o que mais se destacou na rodada foi o atacante Lucas Pratto, autor de um dos gols da vitória da Argentina sobre a Colômbia por 3 a 0, na noite de terça.

Também estiveram em campo na noite passada o zagueiro Erazo e o meia Cazares, ambos pelo time do Equador, e o meia Otero, pela Venezuela. Destes, o jogador venezuelano é o que tem menos chances de jogar na quinta, no Independência, por causa de dores no joelho direito. Maicosuel, Cazares e Clayton são as opções de Marcelo Oliveira para a vaga.

Desta forma, o time atleticano deve entrar em campo na quinta escalado com Victor; Carlos César, Gabriel, Erazo e Fábio Santos; Leandro Donizete, Júnior Urso, Luan, Robinho e Maicosuel; Fred.