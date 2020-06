Com volta sugerida para 19 de julho, Gaúcho deve ter uso limitado do vestiário

Após participar de uma reunião com o governo do Rio Grande do Sul com a intenção de apresentar o protocolo para a retomada do Campeonato Estadual, a Federação Gaúcha de Futebol tornou público o documento, com a previsão de volta do torneio em 19 de julho. O manual inclui recomendações como o pedido de utilização mínima dos vestiários.

O documento prevê que o Campeonato Gaúcho seja concluído em 9 de agosto, com a rodada de retomada sendo marcada pela disputa de três clássicos: Grêmio x Internacional, Caxias x Juventude e Brasil x Pelotas.

Além disso, seriam utilizados apenas nove estádios, embora o torneio conte com 12 times. São eles: Arena do Grêmio, Beira-Rio e Passo D'Areia (Porto Alegre), Cristo Rei (São Leopoldo), Estádio do Vale (Novo Hamburgo), Alfredo Jaconi e Estádio Centenário (Caxias do Sul), Montanha dos Vinhedos (Bento Gonçalves) e Boca do Lobo (Pelotas).

Se recomenda que os jogadores cheguem uniformizados aos estádios e façam uso limitado dos vestiários. "Sugere-se chegar ao estádio pré-fardado (calções e camisas) para diminuir o tempo de permanência nos vestiários", afirma o documento. "Somente deverão utilizar o vestiário no intervalo atletas e membros da comissão técnica, mantendo a distância recomendada. Durante o tempo de permanência nos vestiários, seguir as recomendações de distanciamento e utilização da máscara. A hidratação dos atletas deverá ser de forma individualizada, utilizando-se de garrafas ou copo descartável", acrescenta.

O protocolo também determina a realização de duas baterias de testes para coronavírus antes da volta do Campeonato Gaúcho, sendo o primeiro logo na retomada dos treinamentos. Com a conclusão da segunda fase de exames, os times entrariam em sistema de concentração para as três rodadas finais do segundo turno do torneio. Esse processo se repetirá para as semifinais e finais dessa etapa do Gaúcho, assim como para a eventual decisão.

Todos os profissionais envolvido nas partidas precisarão passar pelo processo de testagem, o que inclui a imprensa, os gandulas e maqueiros. As delegações estarão limitadas a 31 pessoas por equipe, que deverá se deslocar ao estádio em dois ônibus. E cada jogo terá no máximo 25 profissionais nas áreas de competição e mais 25 nas áreas administrativas do estádio, com exceção do Gre-Nal.

O Campeonato Gaúcho foi paralisado em 16 de março e tem o Caxias garantido na decisão por ter vencido o primeiro turno - se também levar o segundo, será o campeão estadual sem a necessidade de realização de uma final.

Confira as datas-base da retomada do Gaúcho:

Fase classificatória: 3 rodadas, 6 jogos por rodada - 19/07 (domingo), 22/07 (quarta) e 26/07 (domingo)

Semifinal do 2º turno: 2 jogos - 29/07 (quarta)

Final do turno: 1 jogo - 02/08 (domingo)

Grande final: 2 jogos - 05/08 (quarta) e 09/08 (domingo)

Confira como ficou a divisão dos jogos por sedes:

Porto Alegre - 5 jogos

Passo D'Areia: São José x Novo Hamburgo (22/07)

Beira-Rio: Inter x Grêmio (19/07) e Inter x Aimoré (26/07)

Arena do Gremio: Grêmio x Ypiranga (22/07) e São Luiz x Brasil-Pel (26/07)

São Leopoldo - 2 jogos

Cristo Rei: São Luiz x São José (19/07) e Aimoré x São Luiz (22/07)

Novo Hamburgo - 3 jogos

Estádio do Vale: Novo Hamburgo x Aimoré (19/07), Brasil de Pelotas x Juventude (22/07) e Novo Hamburgo x Grêmio (26/07)

Caxias do Sul - 5 jogos

Centenário: Ypiranga x Esportivo (19/07), Caxias x Pelotas (22/07) e Pelotas x São José (26/07)

Alfredo Jaconi: Juventude x Caxias (19/07) e Juventude x Esportivo (26/07)

Bento Gonçalves - 2 jogos

Montanha dos Vinhedos: Esportivo x Inter (22/07) e Ypiranga x Caxias (26/07)

Pelotas - 1 jogo