Com voltas de Arboleda e Everton, São Paulo projeta força máxima contra o Palmeiras

O técnico do São Paulo, Diego Aguirre, espera contar com força máxima para o confronto contra o líder Palmeiras, no sábado, às 18 horas, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Arboleda cumpriu suspensão e não enfrentou o Botafogo no Engenhão, no último domingo. Já o meia-atacante Everton está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e também vai encarar os palmeirenses no clássico.

"Arboleda cumpriu suspensão e Everton vai estar à disposição também. É importante nesta etapa final contar com todos jogadores", afirmou o treinador, em entrevista coletiva, logo após o empate por 2 a 2 com os botafoguenses no confronto válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

Apesar do confronto direto ser fundamental para as pretensões do São Paulo no Brasileirão, o treinador classificou como "decisão" os 11 confrontos que time terá pela frente até o fim do campeonato. "Estamos entrando na etapa final. Vão ser todas decisões, não só o jogo contra o Palmeiras. Temos 11 rodadas pela frente. É preciso ter calma e acreditar no que podemos fazer, tentar ganhar o próximo jogo em casa para seguir na luta", projetou.

Depois das partidas disputadas neste domingo, o São Paulo caiu para a terceira posição do Brasileirão, com 52 pontos, um atrás do líder Palmeiras e do vice-líder Internacional. O Grêmio, com 50 pontos, é o quarto colocado, enquanto o Flamengo vem logo atrás, em quinto, com 49.