Com voltas de Arrascaeta e Alisson, Cruzeiro enfrenta o Vitória em Salvador

Sem chances de ser campeão e com a vaga já assegurada na fase de grupos da Copa Libertadores de 2018 devido ao título da Copa do Brasil deste ano, o Cruzeiro visitará o Vitória, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do aparente descompromisso com a competição, o técnico Mano Menezes, que recentemente renovou contrato com o clube celeste e está confirmado no comando da equipe na próxima temporada, já avisou que pretende levar o time à "melhor posição possível" no torneio.

Mano Menezes também já revelou que deverá fazer testes com alguns jogadores do elenco que foram pouco utilizados neste ano. Por exemplo, no jogo passado - empate em 2 a 2 com o Avaí, em Belo Horizonte -, o treinador promoveu o retorno do atacante Judivan, afastado há um longo período devido à grave contusão no joelho e fez um dos gols diante da equipe catarinense.

Além disso, o comandante cruzeirense deverá ter os retornos de outros dois titulares diante do Vitória. O atacante Alisson (poupado no jogo passado por sentir dores musculares) e o meia Arrascaeta (que retornou de amistosos com a seleção uruguaia) treinaram nesta semana e poderão ser aproveitados pelo técnico.

O Cruzeiro tem 55 pontos no Brasileirão e ocupa o quinto lugar na tabela de classificação. Uma vitória diante do time rubro-negro baiano manterá o clube mineiro ainda bem perto do G4. Hoje, o Santos é o quarto colocado e fecha o primeiro pelotão do campeonato, com 56 pontos.