Com voltas de Copete e Cleber, Dorival relaciona 19 no Santos para jogo em La Paz

O técnico do Santos, Dorival Júnior, convocou nesta segunda-feira o atacante Jonathan Copete e o zagueiro Cleber Reis para a partida de quarta, às 19h30, contra o The Strongest, em La Paz, na Bolívia, pela quinta rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores, em jogo que encerra uma sequência de três confrontos fora de casa que o time alvinegro terá de cumprir em apenas sete dias.

Poupado na derrota do Santos para o Fluminense, por 3 a 2, no último domingo, no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão, Cleber Reis tinha sido vetado pelo departamento médico do clube para realizar trabalhos de prevenção contra lesões no CT Rei Pelé. Já Copete, que não jogou nem contra o Flu, nem na vitória do Santos sobre o Paysandu por 3 a 1 em Belém, na última quarta, pelas oitavas da Copa do Brasil, retorna depois de tratar um edema no músculo adutor da coxa esquerda.

Quem vai desfalcar o time do Santos na Bolívia é o volante Thiago Maia, que levou o terceiro cartão amarelo na vitória santista por 3 a 2 sobre o Independiente Santa Fe na partida disputada no dia 4 de maio, no Pacaembu. Além dele, David Braz e Zeca, ambos em tratamento de lesões, também desfalcam o time.

Líder do Grupo 2 com oito pontos, basta ao Santos vencer em La Paz para garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores. O time boliviano atualmente está na segunda colocação, com sete pontos, e conta com os efeitos da altitude de 3.660 metros da capital boliviana como trunfo na disputa pela liderança. O Independiente Santa Fe, em terceiro, tem quatro, e o lanterna Sporting Cristal soma apenas dois.

A lista dos 19 convocados pelo técnico Dorival Júnior conta com os goleiros Vanderlei e Vladimir; os zagueiros Cleber Reis e Lucas Veríssimo; os laterais Matheus Ribeiro e Victor Ferraz; os meio-campistas Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Lucas Lima, Renato, Vitor Bueno e Yuri; e os atacantes Bruno Henrique, Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández.

Depois de atuar em La Paz, o Santos voltará a jogar no próximo sábado, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Coritiba, às 16 horas.